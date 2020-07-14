رداً على استقواء السراج بجيش اردوغان.. مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل فوراً لحماية الأمن القومي للبلدين
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ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا.. وانخفاض الخميس

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