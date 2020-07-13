وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1183

اعلنت وزارة الصحة إنّ المملكة قد سجّلت، اليوم الاثنين (4) إصابات بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وبيّن الوزارة، في الإيجاز الصحفي اليومي، أنّ الإصابات توزعت على (3) حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة)، بالإضافة إلى حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وأشار الإيجاز أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة قد ارتفع إلى (1183) حالة.

كما سجلت المملكة (11) حالة شفاء لهذا اليوم، (5) منهم في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في منطقة العزل المخصّصة لمصابي كورونا بمنطقة البحر الميّت.

ولفتت الوزارة الى أنّ فرقها قد اجرت (5746) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (471801) فحص