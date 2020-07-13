وزارة التربية تعلن توريد كامل اقتطاعات موظفيها للضمان الاجتماعي

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاقتطاعات المترتبة على رواتب جميع موظفيها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي، تم توريدها بالكامل للمؤسسة، وذلك حسب النسبة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والبالغة 5ر18 بالمئة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن عملية التسديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، تمت منذ بداية العام الحالي بواقع 5ر6 بالمئة من إجمالي رواتب الموظفين بمبلغ إجمالي بلغ 7 ملايين و 458 الفا و 421 دينارا، و 12 بالمئة من النسبة المخصصة كمساهمة منها عن الموظفين وبلغ حجمها 4 ملايين و 20 الفا و 23 دينارا.

وأكدت الوزارة أن تسديد اشتراكات الموظفين للضمان الاجتماعي، يتم بحسب الراتب الاجمالي لكل موظف، والذي يشمل العلاوة الفنية المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية وعلاوات الرتب المنصوص عليها بنظام الرتب والتي تم العمل بها اعتبارا من بداية العام الحالي، بما فيها المبالغ المصروفة لموظفي الفئة الثالثة.

وأوضحت انها زودت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكل البيانات عن رواتب موظفيها اعتبارا من شهر كانون الثاني 2020، متضمنة الرواتب الاجمالية الفعلية لكل موظف، ومضافا اليها العلاوات الجديدة بموجب نظام الرتب.

بدورها، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها تسلمت جميع البيانات الخاصة بموظفي وزارة التربية والتعليم ورواتبهم الاجمالية حسب رواتب شهر كانون الثاني لعام 2020، الا ان اعتبارات فنية حالت دون تحميلها على قاعدة بيانات المؤسسة.

وقالت المؤسسة، إنها تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على معالجة الامور الفنية، وصولا الى تحميل جميع بيانات موظفي التربية بالشكل السليم.

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