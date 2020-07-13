شرط موافقة وزارة الصحة.. 3 سيناريوهات لموعد عودة المدارس بالمملكة

بدأت امس الاحد اجتماعات اللجنة المشتركة التي تدرس العودة إلى المدارس ومناقشة البرتوكول الصحي والذي ما زال قيد الدراسة،

وتأتي هذه الاجتماعات عقب مخاطبة وزارة التربية لوزارة الصحة حول موعدين لعودة الدراسة: في التاسع من أب، والأول من أيلول.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن الموضوع لن يحسم الا بعد موافقة وزارة الصحة على البرتوكول الصحي، وان القرار النهائي لم يؤخذ بعد ولن يؤخذ قبل موافقة وزارة الصحة.

وكانت وزارة التربية قد اعدت عددا من السيناريوهات لعودة المدارس بحيث تعود الصفوف الأولى للدراسة من الاول حتى الثالث بكامل طاقتها والمدارس التي لا يزيد طلابها عن 100 طالب وعددها 600 مدرسة، اما المدارس التي تحتوي على شعب يتجاوز فيها عدد الطلاب 40 او اكثر فمن المتوقع دوامها بشكل جزئي.. قسم يداوم ايام الأحد والثلاثاء والخميس، والقسم الاخر الاثنين والأربعاء وبالتناوب، والعمل على التمازج بين الدوام عن بعد والدوام الصفي.