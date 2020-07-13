سمية الخشاب تقدم اقتراحاً لمعالجة ظاهرة التحرش المتفاقمة في مصر/ فيديو

القاهرة- اقترحت الفنانة المصرية سمية الخشاب حلا للقضاء على ظاهرة التحرش التي تعاني منها بعض الفتيات في مصر، مؤكدة أنها “متعاطفة مع البنات والأولاد لأنهم لم يجدوا من يفهمهم ويوعيهم ليدركوا تصرفاتهم وسلوكهم تجاه الآخرين”.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، تحدثت خلاله عن قضايا التحرش التي أثيرت مؤخرا، وقدمت بعض الحلول والمقترحات.

وقالت “أنا أقترح أن يتم استغلال المدارس في فصل الصيف، التي تكون عادة مغلقة في العطلة، لتوعية الشباب خاصة وأن هناك الكثير من المدربين والمدرسين المختصين في التنمية البشرية، ساعة أو ساعتين في اليوم يمكن أن تجعل هؤلاء الشباب يدركون كثيرا من الأشياء في العلاقات الاجتماعية وعلاقتهم بالآخر”.

وتأتي تعليقات سمية الخشاب على خلفية قضايا تحرش وتهديد فتيات بإفشاء اسرار ونسبة أمور لهن خادشة لشرفهن.