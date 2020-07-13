سمية الخشاب تقدم اقتراحاً لمعالجة ظاهرة التحرش المتفاقمة في مصر/ فيديو

القاهرة- اقترحت الفنانة المصرية سمية الخشاب حلا للقضاء على ظاهرة التحرش التي تعاني منها بعض الفتيات في مصر، مؤكدة أنها “متعاطفة مع البنات والأولاد لأنهم لم يجدوا من يفهمهم ويوعيهم ليدركوا تصرفاتهم وسلوكهم تجاه الآخرين”.
وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، تحدثت خلاله عن قضايا التحرش التي أثيرت مؤخرا، وقدمت بعض الحلول والمقترحات.
وقالت “أنا أقترح أن يتم استغلال المدارس في فصل الصيف، التي تكون عادة مغلقة في العطلة، لتوعية الشباب خاصة وأن هناك الكثير من المدربين والمدرسين المختصين في التنمية البشرية، ساعة أو ساعتين في اليوم يمكن أن تجعل هؤلاء الشباب يدركون كثيرا من الأشياء في العلاقات الاجتماعية وعلاقتهم بالآخر”.
وتأتي تعليقات سمية الخشاب على خلفية قضايا تحرش وتهديد فتيات بإفشاء اسرار ونسبة أمور لهن خادشة لشرفهن.
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لكل بنت تعرضت للتحرش او الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش و الاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر!! والتحرش والاعتداء اللفظي او الجسدي مرفوض تماما!!! ارجوكي متسيبيش حقك. انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه 💪🏼 ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه. ولأ يعني لأ🙅🏻♀️ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال ❤️ To all sexual assault/harassment victims, I fully support you! it's no shame!!! you have the right to say NO! and they HAVE TO obey!! we won't tolerate this anymore! no more sexual/verbal harassment! BE STRONG! YOU ARE THE BACKBONE OF LIFE! NO IS NO & NO MEANS NO!!!!!!!🙅🏻♀️ #SPEAKOUT & shoutout to this brave amazing girl @skhodirr ❤️❤️❤️❤️