توفر 450 ألف اضحية للعام الحالي .. والأسعار مناسبة

اكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، توفر حوالي 450 الف رأس من الأغنام المستوفية لشروط الأضحية للعام الحالي، موزعة بين الصنف البلدي والمستورد، مشيرا إلى ان الاسعار ستكون ضمن معدلاتها السنوية ومناسبة للجميع.

وقال الخرابشة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الوزارة اخذت بعين الاعتبار المحافظة على الثروة الحيوانية وديمومتها، حيث تقدر أعداد الأغنام المحلية بحوالي 4 ملايين رأس، والماعز بأكثر من مليون رأس تغطي حوالي 30 بالمئة من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء. واضاف ان حصة الفرد السنوية من هذه اللحوم تقدر بحوالي 9 كيلو غرامات، مبينا انه نتيجة لوجود طلب على الأغنام المحلية من الدول المجاورة، فانه يتم تصدير حوالي 500 الف رأس سنويا، كمصدر للعملة الصعبة، التي تدر اكثر من 120 مليون دينار.

واضاف انه يتم ذبح حوالي مليون رأس من الأغنام المحلية لتغطية احتياجات المملكة من اللحوم، ولتخفيف الضغط على القطيع المحلي، يتم استيراد كميات تكميلية من الأغنام الحية المستوردة، لتغطية ذبحيات اللحوم خلال المواسم المختلفة، منها عيد الأضحى، لافتا الى ان مصادر الأغنام المستوردة تتوزع بين استراليا ودول الاتحاد الأوروبي. واوضح الوزير ان الأغنام ستكون متاحة للذبح في عدد من المواقع المخصصة لها، في محافظة العاصمة، والاسواق التقليدية في المحافظات الأخرى.

ودعا الى ضرورة ذبح الاغنام في المواقع المخصصة للذبح، ويتواجد فيها طبيب بيطري لمعاينة الحيوان واللحوم وصلاحيتها وسلامة الاجراءات الصحية، بالإضافة إلى المحافظة على الوضع البيئي في المناطق المختلفة.

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