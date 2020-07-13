الناس على دين حكامهم.. كاتب سعودي رخيص جداً يتسول دعوه لزيارة إسرائيل، والمخفي اقبح !!!

أبدى الكاتب السعودي “سعد الفوزان” رغبته في زيارة (إسرائيل)، لافتا إلى أنه لو وجهت له دعوة لن يتردد في قبولها.

جاء ذلك، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، الأحد، قال فيها: “أتمنى أن أزور (تل أبيب) ولو وجهت لي دعوة سوف أقبلها دون تردد”.

جاء حديث الكاتب الخائب، بعد شهر من إثارته للجدل، بتغريدة زعم فيها أن المسيحية “أكثر عدالة من الإسلام” فيما يتعلق بحقوق المرأة.

ويعرف عن “الفوزان”، دفاعه منذ سنوات عن اليهود، وإبداء ندمه على معاداتهم، لافتا في أكثر من مناسبة إلى أن أهمية وجود صداقة بين اليهود والسعوديين.

وتشهد العلاقات السعودية الإسرائيلية، تقاربا ملحوظا في ظل السياسة الجديدة التي تنتهجها المملكة، في ظل إدارة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، وهو ما يعتبره فلسطينيون تطبيعا واضحا وخيانة للقضية الفلسطينية.

وقد زعم مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، مؤخرا، عن وجود “تغير إيجابي” في إطار التطبيع مع العرب، رغم الرفض الشعبي الواسع.