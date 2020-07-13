الصيف يتمادى.. ارتفاع على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

تكون الأجواء ‏اليوم الاثنين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ غدا الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الاغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الاربعاء، حارة في اغلب مناطق المملكة وحارة جداً في الاغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

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