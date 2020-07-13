وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1183
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“آيا صوفيا” صرح تاريخي يبحث عن هوية.. مسجد ام كنيسة ام متحف؟؟

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