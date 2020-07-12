وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1179

صرح وزير الصحة، الدكتور سعد جابر إنّ 3 حالات غير محلية جديدة بكورونا، قد تم تسجيلها قادمة من الخارج.

وأضاف جابر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء اليوم الأحد، أنّ العدد الإجمالي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة بلغ 1179 حالة.

وقد توزعت الإصابات، بحسب جابر، على سائق قدم عبر حدود العمري، وحالتين لقادمين من منطقة الحجر وهما قادمان من السعودية.

كما بيّن وزير الصحة أن المملكة سجلت 6 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما بقي عدد المصابين تحت العلاج في مستشفى الامير حمزة والملكة علياء 36 حالة.

واشار جابر إلى الفرق الطبية أجرت 5672 فحصاً لليوم الأحد، ليرتفع اجمالي الفحوصات إلى 466055.

ونوّه الوزير إلى أنّه اعتبارا من اليوم سيتم تغيير الاستراتجية في عزل المصابين، وذلك بعزلهم في منطقة خاصة مخصصة للعزل في منطقة البحر الميت، وهي تتسع ل 350 مصابا، مخصص لكل مصاب غرفة لوحده، وسيقوم على رعايتهم فريق متخصص من الخدمات الطبية، ودعم فني ولوجستي من وزارة الصحة.

كما سيتم تزويد المنطقة من قبل وزارة الصحة بمختبر خاص للكورونا، وذلك بقصد الاتاحة للمستشفيات (مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الملكة علياء) إعادة افتتاحها لخدمة الجمهور بحيث لا تؤثر على جموع المواطنين .

ولفت جابر إلى أنّ الوضع الوبائي في الأردن ممتاز، حيث أنّه ولليوم السادس لم تسجل إصابات لأردنيين قادمين من الخارج، لكن الوضع الوبائي في الدول المجاروة تدهور بشكل كبير، لذلك نتعامل مع الوضع بيقظة كبيرة.

وقال إنّ وزارة الصحة قامت بعمل برنامج إلكتروني لتصنيف الدول بحسب الحالة الوبائية، ضمن مصادر واضحة، ووفق 7 معايير ويتمّ تصنيف الدول إلكترونياً.

وأشار وزير الصحة إلى أنّ من بين المعايير: نسبة الوفيات وعدد الفحوصات والتسطح في المنحنى الوبائي، وعدد الحالات في آخر 14 يوماً، ونسبة الإصابات لكل مليون.

وقال جابر: إنّ الدول يجري تصنيفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكل دولة معايير واضحة بالتعامل، وقريباً سيتم فتح المطارات للعائدين من هذه الدول وهي مفتوحة الآن لإعادة المواطنين الأردنيين من الدول المصنفة حمراء، حيث يتم حجرهم لمدة 14 يوماً في فنادق الحجر.

أما الدول المصنفة خضراء فلها معايير أخرى، وندرس المعايير للتعامل مع الأردنيين القادمين من هذه الدول ومع رعاياها، “والمعايير هي أنّ الدول التي ذات وضع وبائي مستقر سوف يتم معاملتها على الأغلب دون حجر وضمن بروتوكول، وفق الوزير.

وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الفرق المختصة تدرس باقي الدول.