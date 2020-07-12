نمديد فترة استقبال زوار الحدائق التابعة لأمانة عمان

أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، عن تعديل مواعيد استقبال رواد وزوار الحدائق التابعة لها من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، بدلا من الساعة العاشرة مساءً خلال فترة جائحة كورونا، شريطة الالتزام الكامل بالتباعد المكاني والجسدي وارتداء القفازات والكمامات.

وكانت الأمانة أعلنت عن إعادة فتح الحدائق العامّة والمتنزّهات التابعة لها مطلع الشهر الجاري بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة جائحة كورونا. وبينت الأمانة أن كامل الحدائق العامة والمتنزهات في العاصمة جرى تعقيمها، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة عليها حفاظاً على صحة مرتاديها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.