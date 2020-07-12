محمود رضا يوم وفاة زوجته.. “كالطير يرقص مذبوحا من الالم”

قالت الفنانة المصرية الكبيرة هناء الشوربجى إنها تعلمت من الفنان الراحل محمود رضا الالتزام والانضباط، وحب العمل منذ بداية حياتها الفنية.

وأوضحت الشوربجى، فى تصريحات صحفية، أن عملها بفرقة رضا منذ كانت فى المرحلة الإعدادية، وقبل أن يتجاوز عمرها 15 عاما، أكسبها كل الصفات التى سارت عليها طوال حياتها.

وتابعت: “كنت غاوية فن من صغرى ووالدتى شافت فىّ الموهبة، وكانت تربطها صلة قرابة بالدكتور حسن فهمى، والد فريدة فهمى، فاقترح أن أنضم لفرقة رضا، وبالفعل كنت أصغر عضو فى الفرقة، وتعلمت فيها حب العمل والالتزام”.

وأشارت هناء الشوربجى إلى أن الفنان والمخرج على رضا اختارها للمشاركة بالتمثيل فى فيلم “إجازة نص السنة”، وبعده فيلم “غرام فى الكرنك”، مع فرقة رضا.

وتحدثت هناء الشوربجى عن أصعب المواقف التى مرت على فرقة رضا قائلة: “كان يوم وفاة ديدة فهمى زوجة محمود رضا وشقيقة فريدة فهمى والتى كانت تقوم بتصميم ملابس الفرقة من أصعب المواقف التى مرت على الفرقة، حيث كانت مريضة بالقلب، وتوفيت فى سن الشباب وكان الفنان محمود رضا يحبها حبا شديدا، ورغم ذلك أصر على أن تقدم الفرقة عروضها فى اليوم التالى للوفاة؛ لأن الجمهور حجز التذاكر، ووقف الزوج المكلوم وشقيقتها الوحيدة يرقصان رغم حزنهما على وفاة أغلى الناس فى حياتهما الزوجة والشقيقة الوحيدة”.

وتابعت:” كنا جميعا نبكى يوم العرض وبين الفقرات الاستعراضية من شدة الحزن، ولكن تعلمنا الالتزام أمام الجمهور مهما كانت الظروف”.

وأشارت هناء الشوربجى إلى أنها تعلمت الالتزام من هذا الموقف، وأن الفنان الحقيقى ينسى ظروفه ومعاناته الخاصة فى أصعب اللحظات، ليقوم بواجبه تجاه جمهوره، قائلة: “تكرر هذا الموقف معى عندما وقفت على المسرح لأقوم بدورى فى مسرحية المهزوز مع الفنان محمد صبحى يوم وفاة والدتى التى توفيت يوم الوقفة، ورغم ذلك سافرت للقيام بدورى فى المسرحية يوم العيد بالإسكندرية، فالجمهور لا ذنب له فيما يمر به الفنان من ظروف”.

وأكدت الفنانة الكبيرة أن علاقة حب جمعتها بزوجها الراحل الفنان الكبير ومصمم الاستعراضات حسن عفيفى، أثناء عملهما معا فى فرقة رضا، حيث انضم عفيفى للفرقة بعد انضمامها لها، مشيرة إلى أن أعضاء الفرقة كانت جميعا مثل العائلة الواحدة.

وقالت هناء الشوربجى، إنها كانت تحرص على التواصل والاطمئنان على الفنان محمود رضا، حتى وفاته تليفونيا وقبل أزمة كورونا كانت تزوره، كما أنها على تواصل مع الفنانة الاستعراضية وبطلة فرقة رضا الفنانة الكبيرة فريدة فهمى.