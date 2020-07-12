تصعيد صيفي.. طقس مرتفع الحرارة في أغلب مناطق المملكة

تكون الأجواء اليوم الأحد، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الاثنين،صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء وترتفع درجات الحرارة قليلاً الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الأغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 26، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة