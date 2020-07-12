وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1179
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بعد 48 عاما على اغتيال غسان كنفاني.. الرجال ما زالوا في الشمس

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