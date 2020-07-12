وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1179
أهم العناوين
جرينتش+2 08:29
وزارة الداخلية بغزة تنفي انباء عن جاسوس مدسوس على الوحدة البحرية بكتائب القسام فر الى اسرائيل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني