وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1179
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جرينتش+2 08:28
بعدما ترك الكورونا يفتك بامريكا حتى أصبح خارج السيطرة في معظم الولايات. .. ترامب يرتعد ويرتدي الكمامة لينجو بنفسه

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