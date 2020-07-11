وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1176
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تجدد الملاسنات الحادة بين قطر والامارات على خلفية المحاولة الاخيرة الفاشلة لانهاء الازمة الخليجية

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