اليانكي يترنح.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في امريكا إلى 3.18 مليون، بينما يقلل ترامب من خطورة هذا الوضع
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جرينتش+2 03:32
اليانكي يترنح.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في امريكا إلى 3.18 مليون، بينما يقلل ترامب من خطورة هذا الوضع

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