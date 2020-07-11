الشواربة يعلن ان نسبة الإنجاز العامة لـ”الباص السريع” بلغت 70%

صرح أمين عمان يوسف الشواربة، إن نسبة الإنجاز العامة لمشروعات الباص السريع قد بلغت 70%، فما بلغت نسبة إنجاز مشروع تقاطع طارق 33%.

وأوضح الشواربة، خلال جولة لعدد من وسائل الإعلام للاطلاع على سير الإنجاز في مشروعات الباص السريع، إن “تقاطع طارق من أكبر حزم مشاريع الباص السريع؛ حيث يتكون من نفقين وجسر ومحطة ركاب”.

وأضاف الشواربة: “الباص السريع يمثل حلا مروريا واستراتيجا لتقاطع طارق والازدحامات المرورية الكبيرة، كما يمثل محطة ربط بين باص عمان – الزرقاء وأيضا باتجاه مجمع المحطة”.

وبين الشواربة أن تقاطع طارق هو المشروع الوحيد الذي لن يكون ضمن المدة المعلن عنها للانتهاء الأعمال الانشائية للباص (نهاية العام الحالي)، وذلك بسبب تأخر طرح العطاء.هلا أخبار

وأكد الشواربة أن المشروع مستمر ولن يتوقف، وأنه ليس مشروع نقل عام فحسب، وإنما مشروع تنموي في قلب المدينة، فضلا عن إعادة تأهيل الطرق والأرصفة والإنارة.

وأشار الشواربة إلى أن الأمانة ستعيد قراءة المواعيد المعلن عنها لإنهاء الأعمال الإنشائية للباص السريع، مبينا أن المؤشرات تدل على أن العمل سينتهي به نهاية العام الحالي دون أي تغيير.

ولفت إلى أن تشغيل الباص السريع سيكون في نهاية عام 2021.