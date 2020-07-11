ارتفاع منسوب الجريمة بالمملكة العام الماضي.. وهذه هي الاسباب

كشف التقرير الإحصائي الجنائي الذي نشرته مديرية الأمن العام على موقع ادارة المعلومات الجنائية، عن ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة في الأردن العام الماضي 2019، مشيرا الى أن نسبة الارتفاع قد وصلت الى 7.57 % مقارنة بالعام 2018.

ولفت التقرير إلى أن أصحاب الأعمال الحرة هم الأكثر ارتكابا للجرائم في الأردن، فيما جاء المتعطلون عن العمل في المرتبة الثانية في ارتكاب الجريمة.

ويظهر التقرير أن أكثر الأسباب التي دفعت لارتكاب جرائم القتل العمد والقصد في الأردن خلال العام 2019، هي الخلافات الشخصية وبنسبة 48.18 %، تلتها جرائم الخلافات عائلية وشكلت ما نسبته 30.91 %، في حين جاءت دوافع الثأر والدفاع عن النفس والمجهولة الأقل نسبة (0.91 %).

وبحسب التقرير الصادر عن مديرية الأمن العام بلغ معدل الجريمة 25 لكل 10 آلاف نسمة من السكان خلال العام 2019، فيما كان 24 جريمة في العام 2018، وخلال العام 2019 سجل 26521 جريمة بزيادة مقدارها 1867 وبنسبة زيادة مقدارها 7.57 عن العام 2018 الذي سجلت خلاله 24654 جريمة.

وصنف التقرير الجرائم في الأردن، على أنها ذات ملامح مميزة أبرزها أنها تسير ضمن معدلات ثابتة نسبياً نظراً للتغيرات التي طرأت على المجتمع الأردني من تفاعلات اجتماعية واقتصادية وسياسية.

كما صنف التقرير أبرز الجرائم المرتكبة العام 2019 من مجموع الجرائم المرتكبة بالمملكة، حيث شكلت جرائم السرقات ما نسبته 54.63 %، فيما جاءت جرائم الاحتيال ثانيا بنسبة مقدارها 10.45 %، تلتها جرائم المقاومة والاعتداء على الموظفين بنسبة 8.51 %، فجرائم اطلاق العيارات النارية بنسبة 8.19 %، وجرائم سرقة السيارات بنسبة 2.67 %، واخيرا جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 0.41 % من إجمالي الجرائم المرتكبة.

وبحسب التقرير هناك مؤشرات ارتفاع وانخفاض في نسبة ارتكاب الجرائم خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 حيث بلغت نسبة الزيادة في جرائم القتل والعمد والقصد بنسبة 30.95 %، والشروع بالقتل بنسبة 3.16 %، وجرائم السرقات بنسبة

13.25 %، جرائم الاحتيال 7024 %، جرائم اطلاق العيارات النارية 16.3 %، والقضايا الأخلاقية 0.71 %، بينما انخفضت جرائم الإيذاء البليغ الى نسبة 1.48 %.

وكشف التقرير عن أن أعلى نسبة ارتكاب لجرائم القتل كانت في اقليم الوسط حيث بلغت النسبة 30.00 % من مجموع جرائم القتل في المملكة، تلاه اقيلم العاصمة بنسبة 27.27 %، ثم اقليم الشمال بنسبة 19.09 %، وكانت أقل نسبة في إقليم الجنوب(10.00%).

ويشير التقرير الى ان الفئة العمرية (18-27) عاما كانت الأكثر ارتكابا لجرائم القتل العمد والقصد وبنسبة بلغت 33.83 % وأقل نسبة كانت في الفئة العمرية أقل من 18 سنة (الاحداث 3.98 %)، موضحا أن نسبة الاناث في ارتكاب جريمة القتل العمد والقصد بلغت 5.74 %.

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