وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1173

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن، اليوم الجمعة، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1173.

وقد توزعت الحالات الأربع الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحةن على النحو الآتي: حالتان لأردنيين قادمين من جنوب أفريقيا ممن يقيمون في فنادق الحجر، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 5874 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن (454575) فحصاً.

وأكدت الوزارة، أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً رغم انخفاض عدد الإصابات، داعية الجميع إلى ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

كما أكدت أهميّة تطبيق “صحتك” الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.