ليس عاطفيا فقط.. خبراء كليفلاند كلينك يدعون لمراعاة الاختلاف البيولوجي بين قلوب النساء والرجال

هل تندلع الحرب؟؟.. الجيش المصري يتحرك بشكل مفاجئ ومتزامن مع مناورات عسكرية تركية قرب الحدود المصرية
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جرينتش+2 04:49
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