وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1173
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أردوغان يصدر اليوم الجمعة قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية “آيا صوفيا” كمسجد لصلاة المسلمين

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