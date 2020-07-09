وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 5 حالات، مقابل عدم تسجيل اية اصابة جديدة بالكورونا ليبقى العدد الكلي 1169

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي في المملكة، ليبقى العدد الإجمالي للإصابات عند 1169 حالة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، إلى تسجيل 5 حالات شفاء توزعت كما يلي: حالتان في مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء 7876 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 448701 فحصاً.

وأكدت الوزارة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، رغم عدم تسجيل إصابات، داعية الجميع إلى ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

كما أكدت أهميّة تطبيق “صحتك” الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

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