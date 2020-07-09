وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 5 حالات، مقابل عدم تسجيل اية اصابة جديدة بالكورونا ليبقى العدد الكلي 1169
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جرينتش+2 11:15
ماذا ينقص استراتيجية خروج لبنان من جائحة كورونا؟؟

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