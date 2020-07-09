كورونا تهزم رئيس أركان جيش العدو وتدخله الحجر الصحي

دخل رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي،الجنرال أفيف كوخافي، الحجر الصحي في اعقاب تواجده قبل أسبوع برفقة ضابط تأكد انه مصاب بفيروس كورونا

وبناءً على تعليمات وزارة الصحة سيخضع رئيس الأركان وضباط أخرون للحجر الصحي لمدة اسبوع حيث سيواصل جدول أعماله وفقا لشروط الحجر.

واكد الناطق بلسان جيش الدفاع أن ‏الجنرال كوخافي بصحة جيدة ولا يشعر باي أعراض للمرض وسيجرى له قريبا فحص للتأكد من عدم انتقال العدوى اليه .

هذا وافيد ان عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في صفوف جيش الدفاع ارتفع بشكل حاد . وقد تم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تسجيل 66 حالة اخرى ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 316 جنديا.