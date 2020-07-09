قال انها “نوع من الحرب السرية”.. جنرال إسرائيلي يلمح إلى قيامهم بالهجوم على مفاعل نطنز الإيراني/ فيديو

ألمح قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، الجنرال إيتان بن إلياهو، إلى دور بلاده في الهجوم الأخير على إيران.

وقال بن إلياهو في حوار مع القناة العبرية “السابعة”، مساء اليوم الخميس، تعليقا على الهجوم على مفاعل نطنز الإيراني، إنه “نوع من الحرب السرية، لكنها علنية”.

وأكد الجنرال إيتان بن إلياهو أن إسرائيل وضعت لنفسها هدفا محددا ورئيسا، وهو وقف البرنامج النووي الإيراني، دون إشارة واضحة إلى أن بلاده وراء الهجوم على مفاعل نطنز النووي.

وأشار إلى أن هدف بلاده هو وقف البرنامج النووي الإيراني، أو تأخيره على الأقل بأي شكل من الأشكال، منوها إلى أنه بدلا من إرسال 200 طائرة إلى إيران، فإنه يمكن القيام بهذا الأمر بهدوء، وهي ليست طريقة سيئة، بالمناسبة”.

وشهدت إيران انفجارا في مبنى تابع لمحطة نطنز النووية. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة “رويترز”، إن الانفجار نتج عن هجوم سيبراني، فيما قال مسؤولون آخرون إن “إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجمات” لكنهم لم يقدموا أي دليل يدعم مزاعمهم.