تموز يثبت وجوده.. طقس حار في أغلب مناطق المملكة

تكون الأجواء اليوم الخميس صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة يوم غد الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 2-3 درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.

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