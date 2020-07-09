ابنة شقيق ترامب تصفه بـ "أخطر رجل في العالم" وتكشف عن انعكاسات عُقده النفسية على مواقفه السياسية
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جرينتش+2 12:47
ابنة شقيق ترامب تصفه بـ “أخطر رجل في العالم” وتكشف عن انعكاسات عُقده النفسية على مواقفه السياسية

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