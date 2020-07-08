وزارة المياه تطلق تطبيق “ووتر آب” على الهواتف الذكية

أطلقت وزارة المياه والري مشروع “ووتر آب” للهواتف الذكية، للتسهيل على المواطنين وتبسيط اجراءات خدمات المياه والصرف الصحي، بدعم من منظمة اليونيسف ضمن خطة الوزارة لحوسبة جميع خدماتها المقدمة للمواطنين، وتوفير السهولة والمرونة بالتعاطي مع خدمات المياه والاطلاع أولا بأول على الاجراءات المتخذة.

وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال اطلاق التطبيق، إن جائحة كورونا أثبتت نجاعة واستشراف الدولة الاردنية ومؤسساتها بالتحول الإلكتروني، الذي حقق العديد من الانجازات وسهل على المواطنين، خاصة بعد استكمال جميع مراحل نظام ادارة المعاملات والمذكرات الداخلية والخارجية، ليتم انجازها بسهولة وعن بعد، ما أسهم باستمرار تقديم معظم الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في المملكة.

وأضاف أبو السعود، في بيان عن الوزارة، إن التطبيق الجديد يعمل على الهواتف الذكية باللغتين العربية والانجليزية ويحوي خدمات الجمهور، كمراكز الخدمات واحتساب الفواتير والحصول على كشف حساب للمشترك والاستعلام عن قيم الفواتير، وتقديم طلبات الاشتراك الجديدة للمياه والصرف الصحي، والتبليغ عن الاعتداءات والشكاوي والسرقات والاستخدامات غير المشروعة وغيرها، مثل الاستعلام عن قراءة العداد أولا بأول.

واشار إلى أن قطاع المياه يسرع الخطى للتوسع بالخدمات الإلكترونية التي يمكن ادارتها عن بعد بكافة الظروف والاوقات، ليسهل على المواطن، ويرفع مستوى الانتاجية وتبسيط الاجراءات وخفض النفقات، وتحقيق الرقابة على انجاز المعاملات، وإلغاء المعاملات الورقية وخفض كلفها وكلف نقل البريد، وسرعة الوصول لأي معاملة وفي أي وقت.

وأكد ان التطبيق الجديد يعمل بأعلى درجات الأمان الإلكتروني المتقدم وضمان السرية والخصوصية، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطن التي تعطي أعلى درجات المصداقية والوقوف على الواقع أولا بأول.

من جهتها، اكدت نائبة ممثل منظمة اليونيسف لدى الأردن آيتي هيكنز، إن المنظمة مستمرة في دعم المشاريع التنموية والمتعلقة باستدامة خدمات المياه والصرف الصحي وحسب الاولويات الواردة ضمن البرتوكول للأعوام 2018 – 2021، مبينة ان المنظمة تواصل عملها جنبا الى جنب مع وزارة المياه والري بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة المهندس عيسى الحلبي، إلى أن التطبيق الجديد، سيتيح للمواطنين التواصل على مدار الساعة، وطلب الخدمة من مختلف المواقع، مؤكدا أنه يوفر الدعم الفني والاعلامي والتوعوي للمواطنين، وربطهم مع مركز الشكاوي الموحد، ما يخفف على الموظفين التعاطي المباشر مع المواطنين، وإنجاز أعمالهم بسرعة توفيرا للوقت والمال والجهد.



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