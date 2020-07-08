وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 8 حالات، مقابل عدم تسجيل اية اصابة جديدة بالكورونا ليبقى العدد الكلي 1169

أعلنت وزارة الصحة عدم تسجَّيل أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، سواءً محليّة أو خارجيّة، في الأردن، اليوم الأربعاء، ليبقى العدد الإجمالي للإصابات عند 1169 حالة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى تسجيل 8 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وإجراء 6530 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 440825 فحصاً.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

وأشارت إلى إطلاق تطبيق “صحتك” الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.