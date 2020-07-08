في حملة امنية.. اعتقال 7 مروجي مخدرات بالبادية الوسطى

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات، وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة، قد نفذوا صباح اليوم مداهمات لعدة اشخاص من مروجي المواد المخدرة ضمن اختصاص البادية الوسطى.

واضاف الناطق الاعلامي ان المداهمات للاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا المخدرات جاءت بعد التأكد من ممارستهم لنشاطات جرمية ارتبطت بحيازة وترويج المواد المخدرة حيث افضت المداهمات لالقاء القبض على سبعة اشخاص من ضمنهم اربعة اشخاص القي القبض عليهم داخل احد المنازل،وهم مطلوبون ومصنفون بالخطرين ومن ذوي الاسبقيات بقضايا تشكيل عصابة اشرار ، وضبط بحوزتة المقبوض عليهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي سياق متصل فقد نفذت الادارة قبل ايام مداهمتين لموقعين في احدى مناطق غرب البلقاء بعد التأكد من استخدامهما من قبل شخصين لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة حيث القي القبض على احدهما وهو مصنف بالخطير جداً والمسلح وضبط بحوزته سلاح ناري ومركبة تحمل لوحة ارقام مزورة ، وبتفتيش الموقعين عُثر على كمية من اشتال مادة الماريجوانا المخدرة وما زال البحث جارياً عن المطلوب الآخر.

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