وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 8 حالات، مقابل عدم تسجيل اية اصابة جديدة بالكورونا ليبقى العدد الكلي 1169
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رغم انتشار وباء كورونا.. عودة ظاهرة التحرش الجنسي الى الشارع المصري

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