خلال الـ 6 اشهر الماضية.. 251 الف شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن نحو 251 الف شيك قد أعيدت للمقاصة لعدم كفاية الرصيد، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وكشفت هذه البيانات أن قيمة الشيكات المعادة منذ بداية العام، وحتى حزيران الماضي، قد بلغت 994 مليون دينار، لتسحوذ على ما نسبته 6.3 % من اجمالي الشيكات خلال الفترة ذاتها.

البنك المركزي، ضمن اجراءاته لمجابهة تداعيات فايروس كورونا على المتعاملين بالشيكات من أفراد وشركات، ولتقليل الأعباء عليهم، قرر بموجب تعميم أصدره، تخفيض مدة الإدراج على قائمة الشيكات المرتجعة لمن يقومون بتسوية الشيكات بعد مدة التسوية لتصبح شهراً واحداً مقارنةً مع المدة التي كانت تصل لعام كامل قبل تعديل اليوم، شريطة تسوية جميع الشيكات المعادة، وإفساح المزيد من الوقت لتسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية للفترة من تاريخ 26/5/2020 ولغاية نهاية العام الحالي 2020 بالإضافة الى تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح خمسة دنانير لكلٍ منهما مقارنة بـ 40 دينار قبل هذه التعديلات بما يخفف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.

وقدبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 15.8 مليار دينار، وبتراجع بلغ 20 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما بلغ عدد الشيكات المتداولة فيالفترة ذاتها 3.351 مليون شيك بحسب بيانات البنك المركزي.