وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 8 حالات، مقابل عدم تسجيل اية اصابة جديدة بالكورونا ليبقى العدد الكلي 1169
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جرينتش+2 05:34
تشكيل لجنة امنية “عباسية” لمنع تنفيذ اية أعمال عدائية ضد إسرائيل في حال تنفيذ قرار الضم/ فيديو

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