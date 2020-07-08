تشكيل لجنة امنية “عباسية” لمنع تنفيذ اية أعمال عدائية ضد إسرائيل في حال تنفيذ قرار الضم/ فيديو

صرح المتحدث باسم المؤسسة الامنية للسلطة الفلسطينية “العباسية” اللواء عدنان الضميري بأنه قد تم تشكيل لجنة من كل الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء ماجد فرج، لمنع انتشار العنف بالضفة.

وأكد الضميري، في حديثه لإذاعة الريف، أن المهمة الأساسية لهذه اللجنة هي منع تنفيذ أية أعمال عدائية ضد الجانب الإسرائيلي في حال تم تنفيذ قرار الضم على أراضي الضفة والأغوار.

وأوضح الضميري (لا فُض فوه) أن هذه اللجنة تتشكل من جهاز المخابرات العامةن والأمن الوقائين وجهاز الشرطة، والإستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني.

وتابع بأن مهمة حفظ الأمن في أراضي الضفة هي قرار سيادي واجب المحافظة عليه لمنع انتشار الفوضى في المنطقة.

وأفاد الضميري بأن السلطة لن تسمح لأي فصيل فلسطيني بكسر قواعد الهدوء في الضفة مهما كلفها ذلك من ثمن.

وبهذا التصريح/ الاعتراف تتحول سلطة اوسلو الى حارس للاحتلال الاسرائيلي، حتى لو اقدم على جريمة الضم.. أما اهم اسباب هذا الرضوخ السلطوي المهين، والتفريط بالارض المقدسة، فيوضحه محلل صهيوني وضع النقاط على الحروف في هذا الفيديو.

https://web.facebook.com/watch/?v=975533572875907