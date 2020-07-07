وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 15 حالة مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا.. ولا تغيير على اجراءات الحجر بالمطار 

عمان 7 تموز(بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل إصابتين غير محليتين بفيروس كورونا و 12حالة شفاء، منها عشر حالات في مستشفى الأمير حمزة وحالتان في مناطق الحجر، فيما بقي 52 حالة تحت العلاج.

وأشار الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 8037 فحصاً للكشف عن كورونا، لافتا إلى أن الفحص الثاني لطبيب مستشفى البشير أثبت عدم إصابته وسيجرى له فحص ثالث للتأكد من سلبية العينة. وبين الدكتور جابر إن الوزارة أطلقت تطبيق” صحتك” بجهود مشتركة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وجمعية الاسعاف والذي جاء بتوجيهات ملكية بالتعاون مع الرياديين الأردنيين لمساعدة المواطنين في مواجهة كورونا.

ويحتوي التطبيق على حزمة من الأدلة الشاملة التي أطلقتها الحكومة للقطاعات المختلفة وأساليب الوقاية والعادات أو التوجيهات والتحذيرات الطبية ، بالإضافة إلى كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس ومعلومات طبية ذات مصادر موثوقة لمواجهة الشائعات، كما يحتوي على جميع الفيديوهات التوعوية والنصائح والإرشادات، داعيا الأردنيين إلى تحميل هذا التطبيق الذي يساعد في التعرف على فيروس كورونا وغيره من الأمراض.

وحول اعتماد كيت الفحص الأردني في عمليات الفحص، أوضح الدكتور جابر أن الجمعية الأردنية للوراثة حصلت على موافقة مبدئية من مؤسسة الغذاء والدواء وسيخضع للتجربة والتحقق من مدى فعاليته، مؤكدا أن الوزارة تدعم كل قصص النجاح الأردنية.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول تغيير الإجراءات عند فتح المطار، أكد الدكتور جابر أنه لا يوجد أي تغيير على إجراءات الحجر حتى اليوم.

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