لنيل تسهيلات التملك والتعليم.. منح 12 بطاقة تعريفية لأبناء الأردنيات

قرر وزير الداخلية سلامة حماد منح 12 بطاقة تعريفية لأبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من غير الاردنيين، وذلك استنادا الى التعليمات المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات لسنة 2014.

ويأتي قرار منح البطاقات استنادا الى توصية اللجنة التي شكلها وزير الداخلية، وتضم في عضويتها عددا من ممثلي الجهات المعنية للنظر بعدد من التظلمات.

يشار الى ان البطاقة التعريفية تمكن صاحبها من الحصول على عدد من التسهيلات في مجالات التعليم والتملك وغيرها.

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