قرَّر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد رفع إشارة الحجز التحفظي عن شركتين وشخصين في الدَّعوى التحقيقية المنظورة أمام النيابة العامة.

وقالت وثيقة صادرة عن وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إن رفع الحجز شمل النَّقد والأسهم والسَّندات والحسابات الشخصية أو المشتركة أو الموجودة في أيِّ ائتلاف، بالإضافة إلى الصَّناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.

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