احدث طرق تحضير البطاطا في غمضة عين باستخدام الميكرويف

تعد البطاطا من الوجبات سهلة التحضير، لكننا نحتاج لبعض الوقت لطهيها، ولكن هناك خدعة يمكنك اتباعها خلال تحضير الوجبة في الميكرويف دون استخدام الطبق الزجاجي أو الخزفي أو الكهربائي.

إذا كان هدفك هو تحضير البطاطا، سيكون كافياً غسلها جيدًا وتجفيفها ووضعها مباشرة على طبق الميكرويف دون تقشيرها لتسخينها خلال 3 دقائق. لكن يجب الانتباه فالمدة تعتمد على قوة الجهاز وحجم البطاطا بالإضافة إلى عوامل أخرى. وفي حال استخدام حبة بطاطا واحدة، يمكن تسخينها خلال دقيقتين.

وبعد مرور نصف الوقت (دقيقة ونصف مثلا) عليك قلب البطاطا حتى يكون الطهي متجانسا، وينصح تشغيل الميكرويف على أقصى الطاقة.

وبعد ذلك يمكن تبريد البطاطا ثم تقشيرها. ومن الأفضل اختيار البطاطا ذات الأحجام المماثلة بحيث يكون الطهي أكثر انتظامًا، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المكسيكية “El Universal”.

كما توجد طريقة أخرى لتحضير البطاطا في الميكرويف، حسب موقع “Vinis Cookbook” خلال مدة من 5 إلى 7 دقائق، عن طريق غسلها ثم وخز سطحها بأكمله (وذلك لكي تتبخر الحرارة داخل البطاطا كي لا تنفجر) بالشوكة ووضعها في وعاء من الماء الكافي لتغلي.

بعدها يمكنك وضع البطاطا في الميكرويف في وعائه الخاص وتسخينه لمدة 3 دقائق تقريبا ومن ثم عليك قلب البطاطا وإكمال تسخينها لنفس المدة، ويشار إلى أن ملمس البطاطا سيكون مختلفا قليلا لكن هذه الطريقة تنقذنا في حالات الطوارئ عندما نكون على عجلة.

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