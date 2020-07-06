وزارة العمل: فرص العمل للأردنيين متاحة بالقطاع الكويتي الخاص فقط

قالت وزارة العمل انها لا تعلن عن اي فرص عمل الا بعد التأكد من وجودها وانها فعلية، مؤكدة وجود 136 فرصة عمل للأردنيين بالقطاع الخاص الكويتي.

واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العملن محمد الزيود في تصريح صحفي، أن فرص العمل التي تم الإعلان عنها أمس من قبل الوزارة هي فرص عمل حقيقية ولكنها ليست في مجال النفط والبترول، وإنما في مجالات صناعة الكربون والمعادن، والخبرة المطلوبة هي في تكرير النفط، البتروكيماويات، الكهرباء، الفوسفات، البوتاس، وما شابه ذلك وجميعها في القطاع الخاص.

وأكد أنه تم التنسيق بخصوص هذه الفرص بين وزارة العمل والسفارة الأردنية بالكويت ومع الشركتين المتوافر فيهما هذه الفرص وهما الفضاء لانتاج الانودتوفرز وموفان للصناعة.

وبين الزيود أن فرص العمل التي يوفرها الإعلان 136 فرصة عمل تشكل 5 بالمئة من العدد الكلي لوظائف الشركتين والتي يصل مجموع وظائفهما إلى اكثر من الفي فرصة عمل، موضحا ان نسبة الكويتيين بها 75بالمئة من الموظفين وغير الكويتيين تشكل نسبتهم 25 بالمئة.

وأشار إلى أن اشتراط توافر خبرات في البتروكيماويات، جاء بناء على طلب الشركات المشغلة نظرا لعدم توافر الخبرات في مجالات صناعة الكربون والمعادن، لهذا تم طلب هذه الخبرات.

وعن بيان وزارة البترول الكويتية الذي نفت فيه توفر فرص عمل للأردنيين لديها، أفاد الزيود أنه صحيح، واعلان وزارة العمل كان قد ذكر أن فرص العمل بالقطاع الخاص، داعيا المهتمين بالمبادرة للتقديم حسب الإعلان.

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