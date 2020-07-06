وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1167

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، اليوم الاثنين، جميعها خارجيّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1167.

وقد توزعت الحالات الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحةن على النحو الآتي: حالتان بين القادمين من السعودية ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة من مركز حدود الكرامة لشخص من جنسيّة عربيّة، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

كما سُجِّلت 15 حالة شفاء جاءت تفاصيلها كما يلي: 14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 5365 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 426258 فحصاً.

وكشف الوزارة عن إطلاق تطبيق “صحتك” يوم غد الثلاثاء، والذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، إضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

وأشارت إلى أن عدد مستخدمي تطبيق “أمان” في المملكة بلغ أكثر من 700 ألف مستخدم، مجددة التأكيد على أهميّة استخـدام التطبيق للحماية من مخالطة الأشخاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

كما أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي.