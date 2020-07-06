"نيويورك تايمز" تدعي ان تفجيرات نطنز الايرانية تمت جراء القاء قنبلة إسرائيلية، وتحذير امني إسرائيلي من هجوم إيراني محتمل
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جرينتش+2 01:50
“نيويورك تايمز” تدعي ان تفجيرات نطنز الايرانية تمت جراء القاء قنبلة إسرائيلية، وتحذير امني إسرائيلي من هجوم إيراني محتمل

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