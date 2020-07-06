فتح باب التقدم بطلبات الترشح لمنصب رئيس جامعة مؤتة

أعلن مجلس التعليم العالي فتح باب التقدم بطلبات الترشح لشغل منصب رئيس جامعة مؤتة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن باب التقدم مفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد 12 من الشهر الجاري.

واشترط مجلس التعليم العالي استناداً لأحكام المادة (11/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته، فيمن يرغب بالترشح لإشغال هذا المنصب أن يكون أردني الجنسية، واشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس، وأن لا يكون عضواً في مجلس التعليم العالي.

ودعت الوزارة الراغبين بالترشح لشغل هذا المنصب تعبئة النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين، والموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي: www.mohe.gov.jo على أن يتم إرسال النموذج الموحد والسيرة الذاتية للمرشح إلى أمانة سر مجلس التعليم العالي إلكترونياً فقط ومن خلال البريد الإلكتروني على العنوان التالي (mutah@mohe.gov.jo).

مشاركة 0 مشاركة مشاركة