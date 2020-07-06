الحكومة البريطانية تنعي رجاء الجداوي وتعزي المصريين، وابنتها تكشف آخر كلماتها قبل وفاتها/ فيديو



نعت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجمة مصر الكبيرة رجاء الجداوي، وأعربت عن تعازيها للشعب المصري برحيلها.

وكتبت دياز: “خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي أحزنني كثيرا خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التي تتحدث عنها، تعازي لعائلة الفقيدة وجميع العرب، ولاسيما الشعب المصري”.

وأضافت: “فيروس كورونا لم ينته ولا تزال الأخبار تتوالى حول الأرواح التي يحصدها كل يوم، ولعل آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي”.

ومن جانبها،قالت هند مختار، ابنة الفنانة الراحلة، إن آخر كلمات والدتها قبل رحيلها كانت: «يارب.. الحمد لله.. راضية بقضاء الله»، واكدت أن والدتها كانت تشعر بالأمان مع الفريق الطبي موجهة الشكر لهم على جهدهم.

وأوضحت «مختار» أن أعضاء الفريق الطبي أصروا على الصلاة على الفنانة الراحلة، وقالوا: «بقت جزء مننا لما دخلت عندنا وعملت بهجة وروح في المستشفى»

وتابعت: «مدام فتحية من فرق التمريض هي من قامت بتغسيل والدتي وكانت تشعر معها بالأمان»، مضيفة: «جميع الأطباء بذلوا جهودا كبيرة خلال فترة العلاج».