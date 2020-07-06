الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة بدعوى الرد على اطلاق 3 صواريخ نحو مستوطنات الغلاف

استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء امس الاحد، بصاورخين موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة

وبحسب مصادر محلية، فقد استهدفت مروحيات الاحتلال أرضًا زراعية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة بصاروخ واحد، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اغارت طائرات الاحتلال على ارضا زراعية في منطقة تونس للمرة الثالثة شرق غزة .

وأفادت مصادر محلية، بأن الاستهداف الأخير قد تسبب بأضرار مادية في منازل المواطنين.

في السياق قال موقع مفزاك درومي العبري، إن الجيش الإسرائيلي بدأ بمهاجمة غزة رداً على إطلاق الصواريخ.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن مقاتلات الجيش أغارت على بنية تحتية ، تابعة لحركة حماس، شمالي قطاع غزة، وذلك ردا على اطلاق قذائف صاروخية في وقت سابق من مساء اليوم.

فقد ادعى جيش الاحتلال ، مساء امس الاحد، سقوط 3 صواريخ اطلقت من قطاع غزة في البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع، وللمرة الثانية خلال أقل من ساعة، دوت صفارات الإنذار مجدداً في غلاف غزة، وتحديداً في منطقة (مفلاسيم).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وفي وقت سابق من مساء الاحد، ذكرت مصادر اعلام عبرية، أن صفارات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات

وأفادت مصادر عبرية، بسماع دوي انفجار في محيط كيبوتس “علوميم” بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة.