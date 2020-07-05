هكذا اسهم عبد السلام النابلسى فى نجاح 5 أفلام لـ “العندليب”

حلت، اليوم الاحد، ذكرى وفاة الفنان الكوميدى الراحل عبد السلام النابلسى، وعلى الرغم من أنه لم يجسد أدوار البطولة المطلقة سوى في فيلم “حلاق السيدات”، إلا أنه حقق نجاحا كبيرا فى الأدوار الثانية لا يقل أبدا عن دور البطولة، فيكفى وجوده ليضفى الكوميديا فى أحداث العمل الذى يظهر فيه، وهو لوحده كفيل بأن يرسم الابتسامة على وجوه المشاهدين ومحبيه طوال العمل الذى يقدمه؛ بسبب خفة دمه التى تميز بها خلال مشواره الفنى.

وقد ظهر الفنان عبد السلام النابلسى فى الكثير من الأعمال الناجحة، وشارك كبار النجوم فى السينما وقتها، أمثال: عبد الحليم حافظ، محمد فوزى، فريد الأطرش، عمر الشريف وفاتن حمامة، ولا ننسى أبدا مشاركته فى عدة أفلام مع الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل يس، حيث شكّلا ثنائيا ناجحا أدخل البهجة على قلوب المشاهدين حتى وقتنا الحالى.

ويعتبر الكثيرون أن الفنان النابلسى كان تميمة حظ لكل النجوم وكان عاملا أساسيا فى نجاح الأفلام التى يشارك فيها، فعلى سبيل المثال شارك فى 5 أفلام مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وجميعها حققت نجاحا؛ بسبب مزج الطابع الكوميدى والغنائى، خلال أحداث العمل.

فكان أول الأفلام التى جمعت عبد السلام النابلسى وعبد الحليم حافظ، هو “ليالى الحب” عام 1955، والذى جسد فيه دور صديقه الذى يدعمه للوصول بمشروعه إلى مديره، وشاركهما فى بطولة الفيلم الفنانة آمال فريد، سراج منير، ليقررا التعاون مرة أخرى بعد عامين، من خلال فيلم “فتى أحلامى” عام 1957، وشاركهما البطولة منى بدر، سهام، حسن فايق، عبد المنعم إبراهيم، وداد حمدى.

وبعد نجاحهما فى الفيلمين السابقين، قدما سويا فيلم من أنجح أفلامهما، وهو “شارع الحب”، والذى اشتُهر خلاله بدور “حسب الله السادس عشر” وشاركهما البطولة كل من: صباح، زينات صدقى، رياض القصبجى، حسن فايق، ليضيف لقائمة أفلامهما فيلما آخر فى العام التالى بعنوان “حكاية حب”، والذى جسد خلاله دور رفعت السناكحلى، صديقه الذى حاول أن يجعله يترك التمثيل ويدفعه للغناء لينجح بعد أن كان مغمورا، وشاركهما فى البطولة كل من: مريم فخر الدين ومحمود المليجى.

وقد اختتم هذا الثنائى مشوارهما السينمائى سويا، من خلال فيلم “يوم من عمرى” مع الفنانة زبيدة ثروت، وجسد خلاله دور مصور صحفى يدعى “يونس”، مع زميله المحرر الصحفى “صلاح” الذى جسده عبد الحليم حافظ، وتدور قصته تكليف رئيس التحرير الذى يجسده محمود المليجى لـ”صلاح” و”يونس” بتغطية وصول نادية ابنة المليونير أبو عجيلة من سويسرا بعد غياب طويل، والتى هربت بعد وصولها بعد معرفتها بأن زوجة أبيها تود تزويجها من شقيقها، لتبدأ قصة الحب التى تجمع عبد الحليم وزبيدة ثروت.