محكمة أمن الدَّولة.. تقاعد المبيضين وتسلم المساعيد



عمان 5 تموز (بترا)- تعقد محكمة أمن الدولة، غدا الاثنينن جلسة برئاسة المقدَّم القاضي العسكري، الدكتور موفق عيد المساعيد، لاستئناف النظر في قضايا تتعلق بالترويج لأفكار جماعات إرهابية.

وحسب المحكمة، يأتي ذلك بعد إحالة رئيسها العميد القاضي العسكري الدكتور علي محمد المبيضين إلى التقاعد.

وكلَّف مدير القضاء العسكري العميد القاضي العسكري، حازم عبد السلام المجالي، المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد بمهام تسيير اعمال المحكمة، اعتبارا من يوم الخميس 2 تموز الجاري.

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