المعركة مفتوحة.. غانتس يكشف لأول مرة عن علاقة إسرائيل بالانفجارات التي وقعت في إيران خلال الأسبوعين الماضيين
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جرينتش+2 02:12
رئيس الكنيست السابق: ترامب أوقف خطة الضم، وهو مثل صديقه نتنياهو نرجسي وانتهازي وبلا خلق او ضمير

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