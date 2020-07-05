بعد 43 يومًا من الصراع مع فيروس كورونا.. الفنانة رجاء الجداوي في ذمة الله/ فيديوات

أعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي وفاة والدتها، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وقد أكد نقيب الفنانين أشرف زكي خبر وفاة رجاء الجداوي، قبل قليل، موضحًا أنه يتابع مع وزارة الصحة كافة الإجراءات لإنهاء مسألة دفنها في مقابر أسرتها بالتنسيق مع ابنتها “أميرة”.

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وقد أجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل”pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة التي لا تعمل فى المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

وقد نعى عدد كبير من الفنانين هذه الفنانة الراحلة بكلمات مؤثرة، منهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى، وكل من سمية الخشاب ومى كساب ونبيلة عبيد والإماراتية أحلام وراندا البحيرى ونيرمين الفقى جومانة مراد ومروة ناجى وعمر كمال.

وفي وقت لاحق من هذا اليوم الاحد، قالت ابنتها أميرة حسن مختار الابنة، إن والدتها سوف تدفن اليوم فى القاهرة، وليست فى مقابر الأسرة فى محافظة بورسعيد.

وأكدت الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، إنها فى طريقها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، لاستلام جثمان والدتها والتى سوف تدفن بمعرفة الطب الوقائى بأحدى مقابر القاهرة.. رحمها الله.