بريطانيا تعفي القادمين من الاردن من شرط الحجر الصحي

قال السفير البريطاني في الأردن، إدوارد أوكدن، امسالسبت، إن “بلاده ستراجع أسبوعيا جميع العوامل التي أصدر بموجبها قرار استثناء دول من شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض كوفيد-19 على الوافدين إلى إنجلترا”.

جاء ذلك، توضيحا لأسباب “استثناء القادمين من الأردن من الدليل الإرشادي الصادر عن السلطات الصحية أو إجراءات الحجر الإلزامي لـ 14 يوما لمن يصلون إنجلترا رغم من تدني نسبة الإصابات بالأردن”، بحسب ما أكده السفير.

وزارة النقل البريطانية، أعلنت الجمعة، إعفاء القادمين من 59 دولة من إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما، قائلة “إنه اعتبارا من 10 تموز/يوليو 2020، لن يُطلب من الركاب الذين يصلون من 50 بلدا عزل أنفسهم عند الوصول إلى إنجلترا”.

وأضاف، عبر صفحته الرسمية على “تويتر” أنّه “لم يتم استثناء أيّ دولة في المنطقة”، موضحاً أنّ القرار استند إلى عدة عوامل بينها الوضع الوبائي في الإقليم وإعادة فتح الأردن لحدوده على سبيل المثال”.

ومن من البلدان المستثناة دول، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، هونغ كونغ، إيطاليا، تركيا، إسبانيا، النرويج، نيوزيلندا.

وتفتح الخطوة، الباب أمام ملايين السائحين البريطانيين لقضاء عطلات الصيف دون القلق بشأن إلزامهم بحجر صحي لدى عودتهم.

لكن القادمين من دول لا يزال الخطر فيها مرتفعا سيلزمون بعزل ذاتي لمدة 14 يوما بموجب قاعدة أثارت غضب شركات الطيران ووكالات السفر.